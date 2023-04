Empoli-Inter, pagelle TS: Calhanoglu dà qualità, Brozovic fa girare la squadra

I nerazzurri vincono nel segno di Lukaku, autore di una doppietta e dell'assit per il sigillo finale di Lautaro

L'Inter torna a vincere in campionato dopo più di un mese e si rilancia nella corsa al quarto posto. Il migliore in campo dei nerazzurri nel successo sul campo dell'Empoli secondo Tuttosport è Lukaku: "Primo tempo anonimo, ma si scatena nella ripresa". Bene anche Calhanoglu: "Ottima partita, prova a dare qualità a tutta la squadra", così come Brozovic: "Geometrie e tempi, rischia poco e fa girare la squadra".