Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, ha presenta in conferenza stampa la sfida in programma lunedì sera a San Siro contro l'Inter : "Queste due settimane sono state molto importanti, staccare è stato molto utile per noi.

Affrontiamo una squadra performante sotto tutti i punti di vista. Sono le classiche partite in cui possiamo confrontarci con squadre di questo livello. Tutto quello che abbiamo fatto prima è stato riconosciuto, adesso inizia l'ultima parte di campionato: noi non cambieremo mentalità. dobbiamo trasformare in punti questa competitività. L'Inter è una squadra che sa costruire da dietro, con movimenti di qualità, una squadra che sa rallentare e accelerare il gioco. È una squadra assolutamente completa, altrimenti non sarebbe dove è. Qualsiasi grande squadra può concedere qualcosa agli avversari e noi dovremo essere bravi a concretizzare ciò che abbiamo analizzato in queste settimane".