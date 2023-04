Empoli, Zanetti: “Inter più concreta rispetto ad altre volte: ha creato poco. Lukaku…”

"Sono contento della risposta dei miei ragazzi, venivamo da una partita in cui avevamo sbagliato approccio. Oggi ci siamo stati dentro, nel primo tempo le migliori occasioni le abbiamo avute noi, di solito l'Inter crea di più, con noi ha creato poco ma è stata più concreta rispetto ad altre partite. L'Inter è una grandissima squadra che fa la semifinale di Champions con campioni che spostano gli equilibri"

"Queste partite a volte le abbiamo vinte ma non sono queste le partite dove dobbiamo costruirci la salvezza. Abbiamo davanti partite importanti e difficili ma contro squadre di caratura diversa, diventa determinante lo spirito, non dobbiamo avere preoccupazioni e fare quello che sappiamo fare. Oggi quando abbiamo preso il primo gol ci siamo disuniti, quando concedi spazio a queste squadre, poi abbiamo visto quello che si è inventato Lukaku e poi Lautaro nelle ripartenze, dobbiamo essere più concreti e produrre più gol. Dobbiamo lavorare e non perdere fiducia, difendo i miei giocatori e cerco di stimolarli"