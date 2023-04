Inzaghi: “Oggi bei segnali, contento per Lukaku. Derby? Penso che mio fratello…”

Lukaku con la Juve? L'importante è poter scegliere, quello che non ho potuto fare fino alla sosta. Ora gli attaccanti stanno bene, il problema per l'allenatore è non poter scegliere. Sono contento per lui, la grazia è stato un bel segnale dato dalla Federazione, bisogna sempre combattere il razzismo. Due giorni prima si possono avere delle idee, ho fatto riposare tanti giocatori: qualcosa ho in mente. Siamo contentissimi di poterci giocare la semifinale davanti ai nostri tifosi, faremo una grandissima partita.

Il regista? E' una scelta continua, avete visto la partita di D'Ambrosio e Bellanova, sono due esempi: il primo non ce l'ho mai avuto, l'anno scorso era un giocatore che spesso giocava dall'inizio. Ho la fortuna di avere tutti tranne Skriniar, non sarà un problema per me scegliere. L'Empoli è organizzato, la circolazione è stata lenta: volevamo tenere i quinti alti per tenere bassi i terzini. Abbiamo tenuto il controllo ma abbiamo perso due palloni importanti che non dobbiamo perdere: abbiamo rischiato in una partita che stavamo giocando discretamente. Le parole di mio fratello? Penso abbia detto la verità quando ha detto semifinale perfetta: è normale che lui sia tifoso del Milan, dall'altra parte c'è il fratello. In qualsiasi modo vada penso sia contento".