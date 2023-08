Enrique: “Spero che il Psg e Mbappè trovino un accordo. Ma non c’è nessuno…”

Il tecnico spagnolo si augura che il braccio di ferro possa concludersi con la permanenza in squadra del campione francese

Esordio in campionato sulla panchina del Psg e per Luis Enrique continua il tormentone Mbappè. Il tecnico spagnolo, che ha preso la guida dei parigini, alla viglia della prima sfida di Ligue 1 contro il Lorient, si augura che il braccio di ferro possa concludersi con la permanenza in squadra del campione francese.