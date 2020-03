Marcelo Brozovic si tiene attivo sui social in questo periodo di emergenza. Ieri l’allenamento casalingo assieme a Skriniar, oggi il centrocampista dell’Inter ha postata la figurina di Epic Brozo.

Sono tanti i tifosi che rispondono ai post del giocatore. Tra i tanti suoi fan c’è anche Politano, suo ex compagno e ora al Napoli, che ride per la foto pubblicata. I tifosi gli chiedono supporto e qualche diretta sul suo profilo Instagram, in modo da passare il tempo in queste giornate particolari.