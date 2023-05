L’Equipe – Thuram nel mirino dell’Inter per post Lukaku. Piace ad Atletico e United

"Atlético de Madrid, Inter , Manchester United... Ci sono molti pretendenti per reclutare Marcus Thuram. In scadenza di contratto, il nazionale francese del Mönchengladbach è uno degli attaccanti più corteggiati del momento. E ha diverse offerte". Così il giornale francese l'Equipe parla dell'attaccante del Borussia che piace anche ai nerazzurri, da tempo.

Secondo i media francesi, l'attaccante arriverebbe a Milano per sostituire Lukaku che dovrebbe tornare al Chelsea a fine stagione. L'Atletico Madrid avrebbe pensato a lui per rilanciare le sue ambizione in Europa e affiancarlo a Griezmann. Il giocatore potrebbe essere la soluzione giusta anche per lo United in cerca di un attaccante importante perché attualmente l'attacco del club inglese non sta dando soddisfazioni al suo allenatore.