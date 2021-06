GdS – Inter, Eriksen dimesso entro domani? “L’Inter pensa al blitz a Copenaghen”

L'Inter sta pensando di inviare una delegazione a Copenaghen, ma prima aspetta che Eriksen venga dimesso dall'ospedale

"Come una famiglia. Dove tutti sono pronti a sostenersi l’un l’altro e a fare quadrato contro le avversità. Tra i segreti dell’ultimo scudetto dell’Inter c’è sicuramente l’incredibile coesione che si è creata nello spogliatoio nerazzurro: tutti uniti, tutti compatti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a ciò che è successo nel mondo Inter dopo il malore capitato a Christian Eriksen . Il danese, che ha ricevuto tanti messaggi di affetto e vicinanza, ha confermato allo staff medico nerazzurro di stare bene e attende gli esiti degli ultimi esami.

La dirigenza e lo staff medico dell'Inter, in accordo con i colleghi danesi, vogliono lasciare tranquillo Eriksen. Alcuni compagni, però, sono ancora sconvolti, come raccontato dal CT croato Dalic in merito alle sensazioni provate da Brozovic e Perisic. Nel frattempo, però, l'Inter sta pensando di raggiungere la Danimarca con alcuni membri dello staff medico ma prima aspetterà che Eriksen venga dimesso dall'ospedale.

Sempre La Gazzetta dello Sport, evidenzia i progressi di Eriksen raccontando ciò che è successo ieri: il danese ha richiesto per cena una pizza, arrivatagli dallo chef della squadra Per Thostesen. "Un buon segno sulle condizioni di salute di Eriksen", commenta il quotidiano che ammette come non manchi molto alle sue dimissioni dall'ospedale, che potrebbero arrivare entro domani.