Perinetti: “Eriksen? Il futuro da calciatore è meno importante. Ora dovrà solo…”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex ds di Siena e Genoa Giorgio Perinetti ha commentato quanto accaduto a Christian Eriksen

Un pensiero per Eriksen .

"Il ragazzo è in un letto d'ospedale, si sta cercando di capire cosa abbia scatenato quel malore. Se potrà continuare a vivere normalmente sarà la prima grande vittoria. Certo, uno pensa a professione e passione ma sono secondarie rispetto al valore della vita. Ora dovrà solo pensare a uscire dal letto d'ospedale, avrà sua moglie e i suoi cari che gli vogliono bene. Se potremo tornare ad applaudirlo anche in campo, felici tutti".

"La definirei accattivante. Ha reso l'Italia una squadra di club, c'è spirito, anima, collaborazione. Non sempre le nazionali sono squadre, spesso sono selezioni, per quanto forti. C'è fiducia e quel pizzico di spavalderia importante. Però non è un campionato, ma un torneo: basta sbagliare una partita e sei fuori, ci vuole tanta cautela".