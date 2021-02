L’Inter batte la Lazio, Eriksen: “Vincere miglior modo per festeggiare il compleanno”

Il danese ha giocato da titolare contro i biancocelesti e ha incassato i complimenti del tecnico nerazzurro

Non c'è solo la vittoria dell'Inter ad aver reso speciale questo compleanno. Christian Eriksen ha giocato da titolare contro la Lazio e ha sfoderato una prestazione buona che gli ha fatto meritare i complimenti di Conte. E parole che sanno di una nuova vita per il danese e la sua avventura milanese.

A gennaio si era parlato d'addio, ma Conte ha fatto di necessità virtù. Ha lavorato con il giocatore, come lui stesso ha spiegato. Lui si è ambientato, soprattutto ha fatto un passo verso il tecnico che ora, se si ascoltano le sue dichiarazioni, lo considera un'opzione in più. E, sempre stando a quanto dice, si fida di più del centrocampista. Parole che sanno di regalo nel giorno di San Valentino e del suo compleanno. Così il giocatore ha festeggiato con i suoi follower e tifosi che lo hanno riempito di auguri. In un post, pubblicato dopo la partita contro la Lazio, ha scritto: "Il modo migliore per festeggiare il compleanno è vincere. Grazie per tutti i vostri messaggi".