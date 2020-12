Inter-Eriksen, i tifosi si interrogano. GdS: “Conte è così. Dategli impegno e sudore e lui…”

I tifosi dell’Inter si interrogano sulla situazione di Christian Eriksen, sempre più fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport, le difficoltà del danese sono legate soprattutto ad aspetti caratteriali:

“Antonio Conte è fatto così: dategli impegno e corsa, sudore e furore, e in cambio arriveranno minuti in campo. Mentre molti tifosi interisti si interrogano sul bizzarro destino di Christian Eriksen, Roberto Gagliardini è ormai entrato nel cuore del tecnico con l’arte della semplicità. Un soldato da mandare al fronte quando serve, senza pretese di stare in prima linea. Così in questo pezzo di stagione il centrocampista azzurro è diventato molto più di un sostituto: è quasi un titolare aggiunto“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)