Il Ct della Danimarca: “Dopo quello che è successo ad Eriksen è cambiato tutto”

Kasper Hjulmand, allenatore danese, ha parlato dopo la vittoria contro il Galles ed è tornato su quanto accaduto al centrocampista

«Johan Cruyff è una delle più grandi ispirazioni per me, e sapere che la prima casa che Christian ha avuto, dopo aver lasciato Funen a 16 anni è stata questa, mi ha emozionato. Abbiamo creduto l'uno nell'altro. Come è successo con Christian. In quel secondo tempo con la Finlandia è cambiato tutto per tutti noi. Adesso entriamo in campo in maniera completamente differente. Cosa potremmo fare di più? I miei ragazzi hanno dimostrato di essere guerrieri e ho ammirazione per loro. Penso sia incredibile. Essere ai quarti di finale lo è. Ora ci riposeremo e poi torneremo in campo sabato», ha detto l'allenatore della Nazionale danese.