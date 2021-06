SM – Eriksen, continua iter esami: degenza prolungata. Poi anche l’Inter farà test

Il danese è ancora al Rigshospitalet di Copenaghen dove i medici danesi non stanno lasciando nulla al caso

Resterà ancora almeno un altro giorno in ospedale per verificare cosa è veramente accaduto. Poi Eriksen tornerà a casa dalla sua famiglia. I medici danesi non vogliono lasciare nulla al caso e hanno programmato una serie di esami supplementari prolungandone la degenza.

Solo dopo le dimissioni partirà da Milano la delegazione dell'Inter: Volpi, Marotta e Ausilio lo raggiungeranno in Danimarca per far sentire al calciatore tutta la vicinanza del mondo nerazzurro anche fisicamente. Al momento non è possibile raggiungerlo al 'Rigshospitalet' di Copenaghen. Anche Lukaku dovrà aspettare. Una serie di esami approfonditi verrà poi fatta anche a Milano dallo staff medico dell'Inter.