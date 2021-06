L’ex insegnante di Eriksen: “Siamo sotto shock, tutti sognano di essere come lui”

Kim Frank, ex insegnante di Christian Eriksen ed attuale ambasciatore del Cruijff Court, ha parlato a La Gazzetta di ciò che ha fatto il danese

Kim Frank, ex insegnante di Christian Eriksen ed attuale ambasciatore del Cruijff Court, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di ciò che ha fatto il danese per la comunità. Eriksen, nominato miglior talento del calcio in Olanda nel 2011, decide di aprire un campo da calcio nella sua scuola, la Lillebaelt Skolen:

«Con i ragazzi bisogna essere sinceri. Vede quanti sono? Cinquecento vengono qui a scuola ogni giorno, dai 5 ai 16 anni. Appena finisco di parlare con lei, vado da loro e cominciamo a parlare di quanto successo sabato a Christian. È giusto, non si può far finta di niente. Qui siamo sotto shock. Ma è bene far sfogare i più giovani: tutti qui sognano di diventare Eriksen, un giorno. Io sono stato allenatore e compagno di squadra pure del padre. L’ultima volta che Christian è venuto in città è stato due anni fa. E’ venuto qui al campo, lo ricordo. C’erano 300 persone a chiedergli foto e autografi. Ma il bello è che per noi lui non è Eriksen, è semplicemente Chris, il ragazzo di sempre. E lui si comporta sempre allo stesso modo».