Elkjaer: “Eriksen? Troppo un anno per capire un giocatore così. Ha sofferto ma…”

L'ex calciatore del Verona campione d'Italia (1985) ha parlato del suo connazionale e delle difficoltà avute e superate con l'Inter

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Preben Elkjaer . Ha giocato in Italia negli anni '80 e nel Verona che ha vinto lo scudetto nel 1985. Con lui la rosea ha parlato soprattutto di Eriksen che ha nel mirino i 37 gol in Nazionale. Elkjaer invece ne aveva segnati 38: «Oggi è più facile segnare rispetto al passato, ma Christian è l'orgoglio di tutti noi e resterà nella storia della Danimarca. Sono stupito delle difficoltà trovate all'Inter, incredibile non sia stato capito per tanto tempo. È servito un anno, troppo per un giocatore così. Ha sofferto ma ha saputo farlo ed è al top adesso. Pensavamo venisse ceduto. Credo che l'Inter faccia bene a costruire attorno a lui».

«Le difficoltà a cosa sono state dovute? Non è che mi piaccia molto come gioca l'Inter, gioca troppo in difesa, è una squadra fisica. Le big devono andare all'attacco. Eriksen non è uno che va in battaglia, è quello che dà respiro alla squadra, come sta facendo ora. Ci conosciamo e l'ho sentito qualche volta, magari gli ho dato dei consigli. Ma era importante che riuscisse a dimostrare il suo valore in Italia. Ora spero che possa segnare di più e che i nerazzurri, come le altre italiane, siano più presenti in CL», ha aggiunto l'ex calciatore.