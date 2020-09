Inter, Eriksen il dubbio eterno di Conte. E c’è chi può far cambiare le gerarchie del centrocampo

La prima Inter stagionale, al debutto questa sera a San Siro contro la Fiorentina, potrebbe partire con il 3-4-1-2. Le prove fatte da Conte in settimana vanno verso questa direzione, ma c’è ancora da sciogliere il dubbio su chi sarà il trequartista.

“Eriksen è il dubbio eterno, è il punto interrogativo che appare e scompare ogni volta. Per tre giorni consecutivi l’ex Tottenham è stato provato dietro a Lukaku e Lautaro, anche se per la verità ieri in alternanza con Sensi. Se Conte insiste sul 3-4-1-2, non può non essere un vantaggio per Eriksen, modulo che in fondo nacque alla ripresa del campionato a giugno proprio nell’ottica di inserimento. Poi, con Vidal al pieno della forma, è chiaro che le gerarchie del centrocampo potranno nuovamente cambiare. Ma, come spiegato ieri dallo stesso Conte, il cileno può dimostrarsi utile anche nei due davanti alla difesa”, spiega La Gazzetta dello Sport.