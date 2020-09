Vidal dedica un messaggio a Suarez: “Mostra al mondo quanti colpi hai ancora”

Mentre in Italia imperversa la polemica per l’indagine sull’Università di Perugia e la cittadinanza italiana di Suarez, il giocatore ha lasciato il Barcellona e si è trasferito all’Atletico Madrid. E pure il neo giocatore dell’Inter, Arturo Vidal (che oggi è tornato ad allenarsi alla Pinetina dopo un giorno di pausa per risolvere alcune questioni burocratiche), su Instagram ha scritto un post dedicato al suo ex compagno. Uno simile ne aveva scritto l’uruguaiano quando il cileno aveva lasciato il Barça.

“Come rivale ti ho rispettato, come compagno di squadra sei stato spettacolare, come amico mi mancherai molto!

Da quando sono entrato negli spogliatoi del Barça il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi posso dire che saremo vicini per tutta la vita. Caro ‘animale’, ti mando un abbraccio enorme. Mostra al mondo quanti colpi hai ancora a disposizione nella tua pistola. So che farai bene perché sei un grande. Ti incoraggerò sempre da lontano, aspettando il giorno in cui ci rivedremo per darti un grande abbraccio! Ti amo fratello e ti auguro tutta la fortuna del mondo!”, ha scritto Vidal.