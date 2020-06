Napoli-Juventus, Sarri ‘imita’ Conte? GdS: “Dybala alla Eriksen può essere la soluzione”

L’Inter si rituffa sul campionato dopo l’1-1 con il Napoli che ha regalato la finale di Coppa ai partenopei ma anche dato buone indicazioni su alcuni giocatori nerazzurri. Tra questi, il migliore è stato Christian Eriksen che, oltre al gol, ha dimostrato tutto il suo valore e la classe che hanno convinto i nerazzurri ad investire in maniera importante a gennaio.

DYBALA ALLA ERIKSEN – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il lavoro fatto da Eriksen a Napoli potrebbe essere ‘copiato’ da Dybala nella finale di Coppa Italia in programma stasera all’Olimpico di Roma.“Sarà interessante verificare i movimenti di Dybala: l’argentino sulla trequarti andrà a infastidire Demme, come ha fatto l’interista Eriksen sabato scorso? La mossa di Conte è riuscita, Demme contro l’Inter è stato costretto a remare, a correre, e non ha avuto spazi e tempi per pensare in grande”, si legge sul quotidiano.