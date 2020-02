TS – Inter, Conte cambia tutto e torna al 3-5-2: fuori Eriksen. Il verdetto su Handanovic

Cresce l’attesa per il derby tra Inter e Milan. Una partita che potrebbe regalare all’Inter il primato della classifica, in coabitazione con la Juventus. Quale formazione schiererà Conte? Secondo Tuttosport, è possibile che il tecnico torni al 3-5-2:

“Dentro Godin e Sanchez, fuori D’Ambrosio ed Eriksen. Dopo aver provato venerdì il 3-5-1-1 con il danese alle spalle di Romelu Lukaku, ieri Antonio Conte nell’ultimo tattico prima del derby è tornato al 3-5-2. L’unica certezza è a questo punto l’assenza di Samir Handanovic, destinato alla panchina: troppo rischioso sarebbe stato mandare in campo il capitano, alla luce del calendario, largo quindi a Daniele Padelli, al suo primo derby da titolare. Altra certezza è data dal fatto che Conte si terrà nel taschino un giocatore di qualità per cambiare (nel caso) l’esito della partita avendo pure nel mazzo Moses e Sensi, al rientro (out soltanto Gagliardini)”.