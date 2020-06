Inter, gol ‘olimpico’: Eriksen dalla bandierina, prima di lui altri due nerazzurri

Contro il Napoli Christian Eriksen è stato uno dei migliori in campo mettendo a tacere tante critiche, spesso esagerate. È stato autore di una buona prestazione ed è stato l’autore che ha portato l’Inter momentaneamente in vantaggio. A proposito della reta del danese, direttamente da calcio d’angolo, il sito dell’Inter ricorda: “Il gol direttamente su calcio d’angolo è una specialità non da tutti. In gergo si chiama “gol olimpico”. Una denominazione che corre indietro fino al 1924: la FIFA aveva dato l’ok alla convalida del gol diretto da corner solo da pochi mesi quando Cesareo Onzari, argentino, riuscì a segnare calciando direttamente dalla bandierina in un’amichevole tra Argentina e Uruguay. E dal momento che l’Uruguay era la nazione campione olimpica in carica, quel gol fu ribattezzato “olimpico“.

I PRECEDENTI – “La traiettoria di Eriksen ha beffato Ospina: un destro tagliato, “bucato” di testa da tutti i difensori del Napoli. Un gol che i tifosi nerazzurri non vedevano da 13 anni: l’ultimo calciatore in maglia Inter ad aver segnato direttamente da calcio d’angolo era stato Alvaro Recoba. Il “Chino” ha salutato i tifosi nerazzurri il 29 aprile 2007 segnando la sua ultima rete in nerazzurro ( 72 in 261 presenze) in Inter-Empoli 3-1: un corner letale, con il suo mancino geniale, a beffare Bassi, per una festa interista nel giorno della celebrazione del quindicesimo scudetto“.

“Dall’ultimo gol di Recoba al primo di Dejan Stankovic: il serbo ha timbrato la sua prima rete in maglia nerazzurra proprio battendo un calcio d’angolo: era il 21 febbraio 2004, Milan-Inter. Calcio d’angolo a rientrare, traiettoria velenosa e anche in questo caso “bucata” dai difensori, con Dida sorpreso. Un vantaggio nerazzurro poi rimontato dai rossoneri, ma un gol da ricordare”.

(Inter.it)