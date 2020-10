Di Gennaro: “Eriksen non renderà mai all’Inter perché Conte non lo vede. Contro la Lazio…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato la prestazione offerta dall’Inter a Roma contro la Lazio. Per l’ex calciatore un focus sulla situazione di Eriksen, che fatica ancora a imporsi in nerazzurro con Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Doveva essere cinica contro la Lazio. L’Inter ha fatto una campagna acquisti importante, volevano Kantè ma servivano uscite importanti. Si può competere con la Juve ora, anzi, ora è un grandino anche più su. Non è nella condizione ottimale, però certe partite vanno vinte se vuoi portare a casa lo Scudetto. Eriksen? Conte non lo vede. E’ un grande giocatore, ma se l’allenatore non lo vede non c’è nulla da fare. Il giocatore purtroppo non renderà mai all’Inter per questo motivo“.

(Fonte: TMW Radio)