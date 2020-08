Inter, Eriksen in panchina non è più un problema. GdS: “Ha digerito il declassamento con…”

L’assenza certa di Alexis Sanchez contro lo Shakhtar Donetsk riduce le possibilità di scelta per Antonio Conte che, con gli ucraini, confermerà ovviamente Lukaku e Lautaro in avanti con il solo Esposito come unica alternativa tra gli attaccanti. A gara in corso, però, tornerà sicuramente utile anche Christian Eriksen, autore di un’ottima mezz’ora contro il Leverkusen lunedì sera con la quale sperava di convincere il tecnico a lanciarlo in campo dall’inizio. Così non sarà ma il fatto che parta dalla panchina sarà una risorsa più che un problema come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“La panchina dell’acquisto di gennaio può trasformarsi da “problema” a risorsa, visto che una delle differenze di questo finale di stagione è proprio la qualità degli uomini che il tecnico fa entrare in corsa (Sanchez prima dell’infortunio, Moses e Skriniar in difesa). Fra gli indubbi meriti di Eriksen, che quando subentra riesce sempre a rendere più fluida la fase d’attacco, con passaggi smarcanti, c’è anche l’ottimo atteggiamento con cui ha digerito il “declassamento”, non perdendo il sorriso nemmeno quando giocava solo il recupero.Un ruolo che può solo essere temporaneo, ma se serve per una coppa…”.