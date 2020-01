Inter-Eriksen, Marotta scende in prima linea. Ieri c’era una sola parola d’ordine a comandare

“Calma”. E’ questa la parola d’ordine che governava ieri nell’ambiente Inter, anche dopo il pareggio di Lecce, che ha messo a nudo tutte le difficoltà della rosa nerazzurra, bisognosa di rinforzi dal mercato. E, in questo senso, Beppe Marotta, qualora l'”assalto” di Schoots non dovesse andare a segno, è pronto a scendere in campo personalmente per portare Christian Eriksen a Milano. Sfruttando, come riportato dal Corriere dello Sport, anche il rapporto personale con il presidente del Tottenham, Daniel Levy:

“Il pareggio del Via Del Mare, almeno ufficialmente, non ha cambiato i piani nerazzurri sul mercato e ieri sera la parola d’ordine dei dirigenti era “calma”. L’obiettivo dell’ad Marotta e del ds Ausilio resta però quello di regalare a Conte altri tre rinforzi oltre a Young. Tra oggi e domani l’agente di Eriksen cercherà di limare la differenza con la dirigenza degli Spurs. Il divario si è assottigliato a 5 milioni (20 la richiesta, 15 la proposta), ma se l’opera di Schoots non avrà successo, ci sarà un contatto diretto tra l’ad Marotta e il numero uno del Tottenham, Daniel Levy. I due si conoscono e l’esperto dirigente interista proverà con una telefonata a far pesare il rapporto che ha con Levy“.

(Fonte: Corriere dello Sport)