CdS – Eriksen potrà tornare a giocare? Serviranno 3-4 settimane per rispondere

Il calciatore è tornato a casa e per il momento deve pensare soltanto a riposarsi con la sua famiglia

Il Corriere dello Sport spiega: "Se l’uomo-Eriksen va ormai verso il pieno recuperato, il grande punto interrogativo riguarda il calciatore-Eriksen: potrà tornare a giocare? E, nel caso, dove potrà farlo? Impossibile rispondere ora: servirà tempo. Ci vorranno almeno 3-4 settimane, infatti, per capire se quel defibrillatore, installato giovedì, possa essere rimosso. Sarà possibile solo nel caso in cui la causa scatenante per l’arresto cardiaco venga eliminata definitivamente. Ad ogni modo, ci saranno margini perché il danese possa ottenere l’idoneità per continuare a fare il calciatore in Italia, unicamente se Eriksen non avrà più il defibrillatore. Si tratta, comunque, di un’ipotesi complicata e che, in ogni caso, richiederà tempi inevitabilmente lunghi".

Cosa succederebbe invece se Eriksen non potesse fare a meno del defibrillatore? "Per riprendere l’attività agonistica non potrà che puntare verso paesi che non abbiano questo tipo di limitazioni per gli atleti. Sarebbe possibile in Inghilterra, ad esempio, o in Olanda, dove c’è Daley Blind, nell’Ajax, che ormai da un paio d’anni scende in campo con un defibrillatore. Si tratta, evidentemente, di discorsi prematuri. Ora occorre innanzitutto procedere con la prima fase di recupero. Eriksen la comincerà appunto a casa sua, seguito sia dallo staff sanitario della nazionale sia da quello interista. Poi, a luglio, farà tappa a Milano per una nuova serie di esami e di controlli", spiega il Corriere dello Sport.