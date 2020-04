Eriksen, il calcio danese spera che all’Inter vada tutto bene: “Ecco cosa pretende Conte”

I media danesi non hanno potuto fare a meno di notare alcune critiche all’indirizzo di Christian Eriksen, giocatore arrivato all’Inter a gennaio. Mentre il centrocampista è fermo come tutto il calcio italiano, in Danimarca si sono concentrati sugli elementi che pesano nel giudizio di Eriksen. Un’integrazione ancora in divenire nell’Inter di Conte e l’ingaggio pesante: non il miglior cocktail per un nuovo giocatore che si affaccia in un ambizioso club di Serie A, scrivono i danesi.

“‘Devi giocare bene, altrimenti ti daranno fastidio. Ai miei tempi, ho visto alcuni dei migliori giocatori del mondo buttati fuori dopo pochi mesi. Socrate è un ottimo esempio. Se ne andò dopo solo pochi mesi. Quindi devi mostrare qualcosa di te stesso, giocare bene, piacere molto, segnare. E lui potrebbe piacere’. Questo è quanto Preben Elkjær ha già dichiarato a proposito di Christian Eriksen al Ekstra Bladet. Ora i media danesi si interrogano sul fatto che Eriksen non lo abbia ancora fatto. “Sebbene la Serie A sia ferma a causa del coronavirus, le critiche iniziano a colpire il danese e i giornali sportivi italiani, stanno iniziando a dare sempre più spazio al giocatore della nazionale danese. Le speranze intorno al debutto di Eriksen erano gigantesche. Ora molti potrebbero obiettare che Eriksen non ha ancora giocato tante partite in nerazzurro, ma questo è in realtà anche una parte importante del problema. L’ex giocatore del Tottenham non ha trovato ancora una sua collocazione nel 3-5-2 di Conte. Questa formazione può essere schierata in molti modi, ma Conte è sempre stato un centrocampista che lavorava sodo. Ed è anche ciò che pretende dai suoi centrocampisti all’Inter. E quindi anche da Christian Eriksen“.

Un’ulteriore riflessione riguarda ingaggio del giocatore danese: “Lukaku è il giocatore più pagato dell’Inter, ma dopo di lui c’è Eriksen. E anche questo è un problema. In Italia, le prestazioni dei giocatori vengono spesso confrontate con il loro stipendio – e questo è il problema per Eriksen. Le prestazioni in campo devono trovare un riscontro nell’ingaggio percepito. L”ex allenatore di Eriksen – Martin Jol – ha paragonato il danese al suo connazionale Dennis Bergkamp, ​​che in precedenza aveva giocato nella posizione di Eriksen all’Inter. Forse non è una coincidenza che Jol abbia fatto questo confronto, poiché ci sono molte somiglianze, e non solo da un punto di vista positivo. Sia Eriksen che Bergkamp hanno ricevuto gran parte della loro educazione calcistica nell’Ajax, hanno una personalità leggermente timida e raramente hanno fatto dichiarazioni alla stampa, con la quale non hanno sviluppato un rapporto particolarmente buono. Speriamo per il calcio danese che il soggiorno di Eriksen a Milano non si trasformi in un nulla di fatto”.