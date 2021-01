Eriksen regista non convince La Gazzetta: “Insufficiente. Lento e poco ispirato, non riesce a…”

C’era molta curiosità per Christian Eriksen perché Conte, nel giorno di vigilia, lo aveva lanciato titolare con la Fiorentina nel ruolo di regista davanti alla difesa. “Il tecnico nerazzurro non ha avuto la risposta che sperava in Eriksen versione regista. Lento e poco ispirato”, commenta La Gazzetta dello Sport che affibbia al danese un 5,5 in pagella. “Entra nell’azione che porta al rigore trasformato da Vidal. Ma da regista non riesce a dare alla squadra i tempi di gioco giusti”, il commento poi del quotidiano in merito al voto. Esperimento fallito o apprezzato da Conte che lo riproporrà ancora? Ai posteri l’ardua sentenza.