Vidal si sblocca, l’Inter festeggia il primo gol in nerazzurro del suo ‘King’: “Vamos!”

“Vamos!“. L’Inter festeggia attraverso i canali ufficiali la prima rete di Arturo Vidal con la maglia nerazzurra. Il centrocampista cileno ha sbloccato il risultato nella gara giocata oggi e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021 contro la Fiorentina, trasformando un calcio di rigore nel primo tempo.

Vidal non vedeva l’ora di finire sul tabellino dei marcatori e ora non vuole fermarsi, come ha ammesso lui stesso su Instagram nei giorni scorsi con un commento rivolto a un tifoso: “Ne faccio uno e poi ne metto 10“.