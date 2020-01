Marchetti (Sky): “Inter-Eriksen? Marotta disposto a correre un rischio per far felice Conte”

Tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle mosse dell’Inter tra centrocampo e fascia sinistra:

VIDAL ED ERIKSEN – “… Il club inglese vorrebbe cederlo (Eriksen, ndr) ora e ha chiesto anche ai nerazzurri la possibilità di (eventualmente) anticipare l’arrivo. Con dei costi naturalmente diversi. Diciamo 20 milioni di euro, più o meno. Quindi l’accordo con il club non sarebbe difficile da trovare, quello con il giocatore – immaginiamo, neanche. Il “problema” è che l’Inter – almeno a quanto risulta a noi – in questo momento ha chiara la strategia per gennaio. E con il massimo rispetto per Eriksen (che rimane un obiettivo, infatti, eventualmente per il mercato estivo), il pezzo giusto per questa sessione è Arturo Vidal. Insomma i nerazzurri si accollano l’onere del rischio di non prenderlo (vista l’enorme concorrenza) ma come tipo di giocatore adesso a Conte serve il Guerriero. E quindi massima concentrazione sull’asse Milano Barcellona”.

FASCIA SINISTRA – “Attenzione anche alla fascia sinistra. Perché un intervento ai nerazzurri serve anche lì. Marcos Alonso è un po’ più lontano perché il Chelsea addirittura rilancia rispetto alla prima richiesta (35…) e quindi l’Inter si guarda intorno, per esempio ad Acuna. Ma serve un giocatore che possa completare l’organico, visto l’infortunio di Asamoah. Seguiranno invece un altro corso le trattative legate all’attaccante. Dipenderanno dalle sorti di Politano e comunque non sarà necessario per forza intervenire in quel reparto“.

(Fonte: TMW)