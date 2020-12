Mercato Inter, Eriksen offerto all’Arsenal? Ecco il retroscena sulla risposta dei Gunners

L’Arsenal è stato recentemente collegato a Christian Eriksen in vista della prossima finestra di mercato in programma a gennaio. Il Daily Star ha ricostruito un retroscena che risale a novembre, quando si era parlato di una possibile partenza del danese con approdo all’Arsenal. Secondo il tabloid inglese i dirigenti dell’Arsenal avrebbero risposto all’Inter di avere altre priorità. I Gunners avrebbero quindi avuto la possibilità di chiudere per Eriksen, possibilità che avrebbero rifiutato. Ma se Arsenal e Manchester United non sembrano affacciarsi concretamente nel futuro di Christian Eriksen, secondo i tabloid il danese potrebbe pensare all’opzione Psg.

