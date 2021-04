Ruiz-Eriksen, duello decisivo. GdS: “Inter, le 11 vittorie da quando c’è il danese”

L'incrocio in mezzo al campo tra Fabian Ruiz e Christian Eriksen potrebbe decidere le sorti di Napoli-Inter: ecco l'analisi

"Gennaio è stato il periodo più cupo per entrambi perché mentre Fabian Ruiz se ne stava isolato a casa per via del Covid, Christian Eriksen era ai margini dell’Inter, con la valigia pronta, in attesa di una novità di mercato che non arrivava per lasciare Milano". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra Fabian Ruiz e Christian Eriksen. Dopo un gennaio triste e mesto, entrambi si sono rigenerati e ora sono diventati quasi intoccabili per i rispettivi allenatori.