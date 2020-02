Calamai (GdS): “Mercato Inter, manca la ciliegina: scelta Sanchez non ha pagato, Eriksen…”

“A proposito, il gioiello di Rocco Commisso (Chiesa, ndr) piace molto anche all’Inter che ormai duella con la Juve su tutti i fronti. Conte butta subito nella mischia gli acquisti invernali. Non c’è dubbio che la squadra nerazzurra è uscita rinforzata dall’ultima finestra di mercato. È mancata, però, la ciliegina. L’attaccante in grado di sostituire i gemelli del gol Lu-La. Stasera contro l’Udinese non ci sarà lo squalificato Lautaro. Il tecnico nerazzurro balla tra un grande talento senza esperienza (Esposito) e una scelta che non ha pagato (Sanchez). Forse poteva essere fatto un ultimo sforzo economico per consegnare a Conte la rosa perfetta per strappare lo scudetto alla Juve? Intanto l’Inter avrà finalmente con Eriksen la figura giusta per legare centrocampo e attacco”.

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai ha parlato così di Inter e del mercato di gennaio che ha portato Eriksen ma che ha visto i nerazzurri chiudere senza l’attaccante.