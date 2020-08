Tuttosport esalta Eriksen: “30′ di grande calcio, prestazione da top player. Ora Conte…”

La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha permesso all’Inter di approdare in semifinale di Europa League. E’ la seconda in carriera per Conte dopo quella persa col Benfica nel 2014 ai tempi della Juventus. Un traguardo importante per il tecnico nerazzurro che può dirsi soddisfatto anche per i 106 gol segnati finora in stagione, a -1 dal record assoluto del 2006-2007 con Mancini in panchina. “Nel bene e nel male è stato sempre Romelu Lukaku centro di gravità dell’Inter”, commenta Tuttosport che però esalta anche Eriksen: “Conte potrà contare anche su un Eriksen in forma scintillante, che ha dimostrato di sapere fare la differenza in EEuropa, quando le maglie si allargano un po’ e la tattica non imbriglia tanto il talento come in Italia”. Il quotidiano torinese dà 7 in pagella all’ex Tottenham: “Mezz’ora di grande calcio. Vede spazi che non esistono, sforna assist a ripetizione e difende. Prestazione da top player”.