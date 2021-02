Inter, Eriksen o Vidal? Novità da Appiano. GdS: “Ecco le condizioni di Arturo”

A tre giorni dalla sfida al Milan, in casa Inter c'è il solito dubbio di formazione: Eriksen o Vidal? Le ultime

Mancano ancora tre giorni dal derby di Milano e, in casa Inter, resta solamente un dubbio di formazione per Antonio Conte: Eriksen o Vidal?

Arturo Vidal non ha ancora smaltito appieno il problema al ginocchio sinistro subito nel corso del primo tempo contro la Fiorentina. L'ex Bayern e Barça ha saltato la sfida con la Lazio e, nonostante gli evidenti miglioramenti, non può dichiararsi ancora completamente guarito. "Oggi, per esempio, Vidal dovrebbe lavorare ancora a parte: probabile che non partecipi alla sgambata alla Pinetina contro la Vis Nova Giussano, squadra di Serie D", si legge sulla Gazzetta dello Sport. Vidal, infatti, dovrebbe tornare in gruppo domani ed è per questo che Eriksen, al momento, appare decisamente favorito.