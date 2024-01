ESCLUSIVA Quieto: “Era importante tornare a vincere. Soddisfatto per il gol”

Daniele Quieto, centrocampista offensivo dell'Inter Primavera, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908 il successo ottenuto contro la Sampdoria : "Abbiamo iniziato bene, poi verso la fine abbiamo sofferto un po'. Con spirito di squadra e grande carattere l'abbiamo portata a casa.

Dopo i due incidenti di percorso in Coppa Italia contro il Torino e in campionato contro la Juventus era importante vincere e lo abbiamo fatto, siamo felici. Il gol? Sono soddisfatto, ma più per i 3 punti di oggi che ci servivano".