Jurgen Klinsmann non è più il commissario tecnico della Corea del Sud. Lo ha comunicato il presidente federale Chung Mong-gyu nel corso di una conferenza stampa. Fatale all'ex attaccante dell'Inter l'eliminazione in semifinale in Coppa d'Asia ai calci di rigore contro la Giordania. L'esperienza di Klinsmann alla guida della Nazionale asiatica è durata meno di un anno: era stato nominato ct il 27 febbraio 2023: il bilancio è di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in 17 partite.