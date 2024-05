Francesco Pio Esposito è uno dei grandi protagonisti dell'ultima giornata della regular season di Serie B: l'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter è tornato finalmente al gol in occasione di Spezia-Venezia, interrompendo un digiuno lungo più di sei mesi (non segnava addirittura dal 23 ottobre scorso) e trovando così il terzo centro della sua stagione. Un gran destro di prima intenzione, che è valso il momentaneo 1-1 e dato il via alla rimonta dei liguri, poi in grado di vincere per 2-1.