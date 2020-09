Esposito, Crotone e Parma in pressing sull’attaccante. L’Inter ha le idee chiare sul suo futuro

L’Inter deve decidere il futuro del giovane attaccante Esposito. In questa stagione Conte ha fatto affidamento sul classe 2002 considerandolo di fatto come la quarta punta, ora bisognerà valutare il percorso giusto per la crescita del ragazzo.

Secondo Calciomercato.com, “Ad oggi, Crotone e Parma sono i due club che hanno bussato con maggiore insistenza e convinzione alla porta dell’Inter, offrendo la più classica delle soluzioni, quella del prestito. Nei mesi passati, prima che sopraggiungesse l’emergenza Covid, Marotta e Ausilio avevano sottoposto ad Esposito e alla sua famiglia anche l’eventualità della cessione a titolo definitivo – riservandosi tuttavia il diritto di recompra – ma, dopo qualche sondaggio da parte dell’Atalanta, il discorso non è decollato”.