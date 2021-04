Esposito verso Napoli-Inter: “L’ottimo Politano sostituirà Lozano senza problemi”

L'ex attaccante degli azzurri Massimiliano Esposito ha parlato così del momento di forma della squadra di Gattuso

"La partita di Genova stata gestita bene dal Napoli. E' stata una vittoria importante. Non occorreva sprecare tante forze e cosi' e' stato, in vista del big match contro l'Inter. Mi è piaciuta la compattezza del secondo tempo, dove c'e' stato da soffrire e ripartire in contropiede come sul secondo gol di Osimhen. Napoli-Inter sarà una gara molto importante, mancherà lo squalificato Lozano, ma non dovrebbero esserci problemi potendo contare su un ottimo Politano. Credo che la formazione scelta sarà più o meno la stessa che abbiamo visto contro la Sampdoria, è l'undici che da' più certezze. La sfida tra Napoli e Inter sara' importante perchè contemporaneamente ci sara' Atalanta-Juve, per cui sarà fondamentale non perdere"