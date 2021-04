Esposito: “Maksimovic non all’altezza della situazione: non è da Napoli”

L'ex attaccante del Napoli Massimiliano Esposito ha criticato le prestazioni recenti di Maksimovic, tra l'altro in scadenza di contratto

Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com" nel corso delle quali ha parlato proprio del difensore serbo: "Gli errori di Manolas e Maksimovic si sono verificati perchè non sono compatibili, il primo soffre l’assenza di una spalla di spessore come Koulibaly, il secondo mi è parso sinceramente non all'altezza della situazione in più di qualche partita, forse perché in scadenza di contratto, ma assolutamente non da Napoli. In questo finale di campionato vedrei molto meglio la coppia Rrahmani-Koulibaly, possono ridare certezze e solidità ad un reparto che quest’anno ha lasciato molto a desiderare".