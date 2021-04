Cerasa: “Non c’è spettacolo migliore che veder vincere. Conte ha tolto la paura all’Inter”

Il direttore del Foglio ha commentato a Tutti Convocati il primato dell'Inter e il grande lavoro di Conte coi nerazzurri

"L'estetica mai come in questo momento è la classifica, non c'è spettacolo migliore di vedere la squadra vincere, anche con Mou il gioco non era spaziale, ma i risultati erano soddisfacenti. Conte è riuscito a trasferire un principio che è quello di non aver paura di sé stessi, come spesso succedeva all'Inter, ora è una squadra solida, si capisce che il gol può arrivare da un momento all'altro".