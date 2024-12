L'attaccante classe 2005, premiato al Gran Galà del Calcio come miglior giovane della Serie B, non ha nascosto le sue ambizioni

Tra sogni e autocandidatura

Dopo tutto, il rendimento avuto negli ultimi anni dal più piccolo di casa Esposito non poteva passare inosservato: campione d'Europa con la Nazionale U19, vice campione del mondo con l'U20, sempre giocando da sotto età. Dopo aver scelto di rimanere allo Spezia, in Serie B, il prossimo step della sua crescita appare inevitabile: l'approdo in Serie A. Lo stesso Pio non ha nascosto i suoi obiettivi: "Il sogno è quello di riportare lo Spezia in Serie A, l'obiettivo è quello di arrivare in Serie A prima possibile".