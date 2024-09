La pausa per le Nazionali è servita per far tornare alla ribalta Francesco Pio Esposito: il bomber di scuola Inter, attualmente in prestito allo Spezia, ha segnato ben 4 gol con la maglia dell'Under 21, ricordando così a tutti le sue grandissime qualità. Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà in Serie A. Categoria che avrebbe potuto assaggiare già in questa stagione, come svela Tuttosport: "Ultimo della dinastia Esposito che è passata per le giovanili interiste dopo i fratelli Salvatore e Sebastiano (ora all'Empoli), già tra Allievi e Primavera, Pio si era fatto notare per quella sua sana abitudine di dare del tu al gol. La scorsa estate con la maglia della nazionale è riuscito in meno di un mese a far parte della spedizione che è arrivata seconda al Mondiale Under 20 e poi a laurearsi Campione d'Europa con l'Under 19".