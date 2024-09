E il suo compagno si è subito vendicato dopo l'ultima sconfitta dell'Inter contro il Milan. L'ex giocatore rossonero, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha raccontato: «Sì, l'ho preso un po' in giro per il derby di domenica scorsa. Ma devo stare zitto perché quando eravamo piccoli lui vinceva quasi sempre». Il calciatore ha anche raccontato di voler tornare in rossonero: «Il Milan è sempre nella mia testa. Ma la verità è che devo ancora crescere, sbagliare e soprattutto giocare. Il livello del Milan è altissimo e ci posso arrivare solo tramite il percorso che sto facendo. Preferisco ritornarci quando sarò più pronto e sfruttare al meglio la prossima occasione».