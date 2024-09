«Siamo inseparabili - ha raccontato Salvatore - ma quest'anno io e Francesco Pio non viviamo più insieme».«Tanto non ci manchiamo dai», ha subito precisato Pio. «Poi ci guardiamo sempre a vicenda. Ero già contento per il gol di Sebastiano, è una grande soddisfazione vedere che tuo fratello sta bene. Per i nostri genitori è stato un fine settimana emozionante, ma lo è anche per noi, speriamo di vivere altri week-end così. Rosico tanto quando critico mio fratello, l'anno scorso ho accusato tanto questa cosa. Non si vivono le critiche come succede per ogni compagno di squadra. Siamo sempre i nostri primi tifosi. Quando Pio segna per me è proprio una spinta in più per fare bene», ha replicato Salvatore.