Pio Esposito saluta l’Inter: “Non smetterò mai di essere grato. Grazie e arrivederci”

Per Francesco Pio Esposito è arrivato il momento dei saluti: l'attaccante classe 2005 dell'Inter, come anticipato da Fcinter1908 , lascia i nerazzurri e si appresta a disputare la sua prima esperienza tra i professionisti, nella fattispecie allo Spezia.

Il più piccolo dei fratelli Esposito ha affidato a Instagram le sue emozioni: "Per nove anni ho avuto l'onore di indossare questa gloriosa maglia e difendere questi colori, é stato un percorso fantastico e pieno di emozioni. Non smetterò mai di essere grato a questo club che mi ha fatto crescere come giocatore e ragazzo e a tutte le persone presenti in questa lunga esperienza. Grazie e Arrivederci".