L'attaccante classe 2005 ha già sostenuto le visite mediche di rito con il club ligure: operazione in prestito secco

Francesco Pio Esposito è pronto per iniziare la sua carriera tra i professionisti: l'attaccante classe 2005 dell'Inter, dopo un'estate da protagonista con la Nazionale al Mondiale U20 (chiuso da finalista) prima e all'Europeo U19 poi (da trionfatore), si trasferisce in prestito secco allo Spezia , dove potrà confrontarsi con la realtà della Serie B.

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'ormai ex capitano della Primavera nerazzurra nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche di rito con il club ligure e in seguito si è unito ai suoi nuovi compagni di squadra: affare definito da tempo, già in giornata potrebbe arrivare l'ufficialità.