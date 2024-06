Euro 2024, le formazioni ufficiali di Ucraina-Belgio: Lukaku titolare

Per la prima volta si affrontano in una grande competizione Ucraina e Belgio: le formazioni ufficiali, gioca Lukaku

Per la prima volta si affrontano in una grande competizione Ucraina e Belgio e lo fanno nel momento decisivo. Tutto in ballo infatti nel gruppo E degli Europei, quello più equilibrato: le 4 squadre che lo compongono hanno tutte 3 punti all'alba dell'ultimo turno. Si deciderà insomma all'ultimo secondo, ecco le formazioni ufficiali.