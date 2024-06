Turchia e Portogallo per il primato. Nella gara in programma sabato pomeriggio a Dortmund, in ballo non solo l'accesso agli ottavi di finale di Euro2024, ma soprattutto il primo posto del Gruppo F, dopo i successi di entrambe nei rispettivi esordi. Fra i lusitani occhi puntati su Leao, in cerca di riscatto dopo la prestazione deludente contro la Repubblica Ceca. Il milanista è comunque in gioco per la conferma da titolare e la sua marcatura paga 2,80 su Betflag.