Euro24 – Emergenza in famiglia, Foden lascia il ritiro dell’Inghilterra

Foden ha giocato da titolare le tre partite del girone a Euro 2024, che la nazionale dei Tre leoni ha chiuso al secondo posto e sarebbe stato confermato nell'11 iniziale anche nella partita gli ottavi di finale, in programma domenica prossima a Gelsenkirchen, con un avversario ancora da definire. Durante i Mondiali 2022, anche il difensore Ben White e l'attaccante Raheem Sterling tornarono in Inghilterra per motivi personali, senza poi tornare in Qatar.