Dopo una prima giornata scoppiettante, le Nazionali europee si preparano a scendere nuovamente in campo per alimentare i propri sogni di gloria. Con 13 giocatori, l’Inter è la squadra di club più rappresentata in Germania, insieme al Manchester City, un motivo di orgoglio che amplifica l’interesse del popolo interista per la competizione, trasformandola anche in curiosità nell’assistere a un vasto confronto tra i propri idoli.